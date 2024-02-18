В Татарстане ожидается метель и гололедица

Госавтоинспекция Республики Татарстан обратилась к водителям с предупреждением о непогоде. Ожидаются метель с ухудшением видимости до двух километров, а также порывы ветра до 18 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Водителям порекомендовали воздержаться от опасных маневров, особенно от выезда на встречную полосу.

Кроме того, стоит проверить техническое состояние автомобиля, в частности, тормозную систему и шины. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии, отметили в ГИБДД по РТ.

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Нафиса Миннехузина