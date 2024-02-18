В Татарстане мужчина пытался дать взятку в 100 000 рублей сотруднику ГИБДД

Верхнеуслонский суд Татарстана признал 61-летнего мужчину виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Установлено, что в августе 2023 года его привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за взятку, мужчина попытался «откупиться» от полицейского. Он пришел в здание отделения ГИБДД и положил на стол картонный стакан со 100 тысячами рублей. Полицейский отказался от взятки и сообщил о действиях мужчины в дежурную часть. Противоправные действия были пресечены.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы.

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Нафиса Миннехузина