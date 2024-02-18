Российское посольство в Шри-Ланке призвало рассмотреть возможность возвращения на родину

Посольство России в Шри-Ланке обратилось к россиянам, постоянно проживающим на острове, с призывом рассмотреть возможность возвращения домой в связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан.



В посольстве обратили внимание на инцидент, произошедший в ночь на 15 февраля, когда три российские туристки оказались в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува округа Галле.

По словам россиянок, персонал отеля позволил себе некорректное и неподобающее поведение, что привело к конфликту с участием гражданина России, который находился на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

— В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину, — сообщило диппредставительство. — Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель. Консульским отделом посольства в соответствии с законодательством принимаются все возможные меры реагирования на это происшествие, — добавили в посольстве.

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Нафиса Миннехузина