iPhone 15 в России стал самым дешевым в мире

Согласно анализу специалистов, в России iPhone 15 на маркетплейсах стоит около 85 тысяч рублей, а у частников — от 70 тысяч рублей.

В других странах данная модель в среднем дороже: в США — 92 тысячи рублей, в Турции — 174 тысячи рублей, в Германии — 106 тысяч рублей, в ОАЭ — 100 тысяч рублей.

Причина в том, что Apple не контролирует закупочную стоимость продукции в нашей стране, поэтому продавцы устанавливают конкурентные цены. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов.

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