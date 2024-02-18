МИД Китая: «Власти КНР не будут молча наблюдать за развитием кризиса на Украине»

Глава МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что между Россией и Китаем установилась новая модель отношений, основанных на принципах неприсоединения к каким-либо альянсам.

Кроме того, отношения между Пекином и Москвой не направлены на третью сторону и не подразумевают противостояния.

Ван И отметил, что отношения между странами отвечают общим интересам и поддерживают стратегическую стабильность в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Власти КНР не будут молча наблюдать за развитием кризиса на Украине, — добавил глава МИД Китая Ван И.

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