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В Татарстане отремонтируют мосты в Нурлатском и Верхнеуслонском районах

08:42, 18.02.2024

В Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтируют мост через реку Клянчейку в селе Русское Макулово.

Протяженность моста составляет 24,9 погонного метра, а стоимость работ — 74,9 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют к 20 ноября 2024 года.

Кроме того, ремонт пройдет на мосту через реку Аксумлинку на автомобильной дороге Нурлат — Чувашский Тимерлек в Нурлатском районе. Площадь ремонта составит 33 погонных метра.

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ОбществоИнфраструктура Татарстан
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