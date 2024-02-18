В Татарстане отремонтируют мосты в Нурлатском и Верхнеуслонском районах
В Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтируют мост через реку Клянчейку в селе Русское Макулово.
Протяженность моста составляет 24,9 погонного метра, а стоимость работ — 74,9 млн рублей. Завершить реконструкцию планируют к 20 ноября 2024 года.
Кроме того, ремонт пройдет на мосту через реку Аксумлинку на автомобильной дороге Нурлат — Чувашский Тимерлек в Нурлатском районе. Площадь ремонта составит 33 погонных метра.
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