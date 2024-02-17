В Мордовии объявили оперативное предупреждение
В Мордовии в воскресенье, 18 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в регионе объявили оперативное предупреждение.
Как пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на МЧС, местами по региону синоптики прогнозируют метель и порывы ветра до 16 метров в секунду.
В этот день в Татарстане днем местами ожидается небольшой снег и метель. В дневное время прогнозируется от -6 до -11 градусов.
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