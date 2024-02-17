Ремонт дорог в Агрызском районе Татарстана обойдется более чем в 31 млн рублей
Ремонт республиканских автодорог общего пользования запланирован в Агрызском районе Татарстана. Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступает «Главтатдортранс».
Дорожные работы будут вестись на участке Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново, км 15+831 — км 17+474. Исполнителю предстоит отремонтировать 1,643 км проезжей части к 22 августа 2024 года.
Денежные средства на работы направят из бюджета республики.
Кроме того, «Главтатдортранс» выделит 101 млн рублей на ремонт трасс еще в трех районах Татарстана.
Провести работы нужно на следующих участках:
- Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай, км 10+085 — км 11+549 в Алексеевском районе (1,464 км);
- Алексеевское — Билярск, км 2+200 — км 2+508 в Алексеевском районе (0,308 км);
- Базарные Матаки — Мамыково, км 12+000 — км 13+410 в Алькеевском районе (1,410 км);
- Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка, км 34+000 — км 34+981, км 35+011 — км 35+478 в Спасском районе (1,448 км).
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