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В трех районах Татарстана отремонтируют дороги за 101 млн рублей

13:47, 17.02.2024

«Главтатдортранс» выделит 101 млн рублей на ремонт трасс в трех районах Татарстана. Всего нужно отремонтировать 4,630 км дорог, выяснило «Реальное время».

Провести работы нужно на следующих участках:

  • Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай, км 10+085 — км 11+549 в Алексеевском районе (1,464 км);
  • Алексеевское — Билярск, км 2+200 — км 2+508 в Алексеевском районе (0,308 км);
  • Базарные Матаки — Мамыково, км 12+000 — км 13+410 в Алькеевском районе (1,410 км);
  • Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка, км 34+000 — км 34+981, км 35+011 — км 35+478 в Спасском районе (1,448 км).

Ремонт необходимо завершить до 19 августа 2024 года. Деньги выделят из республиканского бюджета.

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ОбществоИнфраструктура Татарстан
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