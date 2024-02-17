В ЕК заявили, что 13-й пакет санкций направлен против обхода антироссийских мер ЕС

13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен против обхода ограничений с использованием третьих страны. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

— Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций, — подчеркнула она.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Киева. По ее словам, страны Европы планируют вложить деньги и в восстановление Украины.

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Галия Гарифуллина