В Верхнеуслонском районе Татарстана реконструируют мост почти за 75 млн рублей
Мост через реку Клянчейка в селе Русское Макулово в Верхнеуслонском районе Татарстана реконструируют за 74,9 млн рублей. Деньги на работы выделит ГКУ «Главтатдортранс», выяснило «Реальное время».
Рабочим нужно демонтировать существующий 24-метровый мост, а затем возвести опоры, смонтировать пролетные строения и заняться устройством мостового полотна.
Во время ремонтных работ автомобилисты будут передвигаться по альтернативному пути. По мосту движение откроют не раньше 20 ноября текущего года.
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