В Казани установят 1,4 тысячи светильников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в этом году в 33 поселках установят 1,4 тысячи светильников. Это почти на 100 меньше, чем было в прошлом году, сообщил директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

В 2023 году программа восстановления уличного освещения в населенных пунктах Татарстана охватила 38 поселков Казани. Объем финансирования по ней превысил 43 млн рублей.

Смонтировано более 53 км сетей самонесущим изолированным проводом, приводит его слова пресс-служба мэрии.

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