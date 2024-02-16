В Казани временно ограничат движение по ряду улиц в связи с проведением «Игр будущего»

В Казани введут временные ограничения движения автотранспорта по ряду улиц в связи с проведением международного турнира «Игры будущего». Так, с 17 по 28 февраля движение будет ограничено на участке улицы Абдуллы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима.

С 21 по 28 февраля нельзя будет проехать по местным проездам по периметру Казанского государственного цирка. Речь идет об участке от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона. Также ограничения затронут часть парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

Кроме того, с 21 февраля по 1 марта движение будет временно ограничено на участке улицы Хади Такташа от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова. Также нельзя будет воспользоваться заездными карманами по левой стороне улицы Марселя Салимжанова перед зданием ИТ-парка им. Башира Рамеева.





Разиль Самигуллин