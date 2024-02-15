Нефтяные цены снижаются на фоне опасений по поводу спроса и более быстрого подъема экономики

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,42% и составила $81,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упали в цене на 0,57%, достигнув $76,2 за баррель.

Нефтяные котировки снижаются из-за опасений по поводу замедления экономического роста и спроса на топливо. Также на цены влияет увеличение запасов нефти в США.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что цена нефти марки Brent поднялась выше $83 за баррель. Это произошло впервые с 30 января.

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Разил Самигуллин