Рустам Минниханов присвоил двум прокурорам звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» двум прокурорам республики. Документ опубликован на его сайте.
Звания удостоили старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики Эдуарда Кириллова и старшего помощника прокурора Татарстана по международно-правовому сотрудничеству Сергея Чалмаева.
Обоих отметили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан.
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