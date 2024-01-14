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Рустам Минниханов присвоил двум прокурорам звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан»

04:27, 14.01.2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» двум прокурорам республики. Документ опубликован на его сайте.

Звания удостоили старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры республики Эдуарда Кириллова и старшего помощника прокурора Татарстана по международно-правовому сотрудничеству Сергея Чалмаева.

Обоих отметили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан.

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ОбществоВласть Татарстан
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