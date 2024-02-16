Делегация Эквадора прибудет в Москву для обсуждения поставок бананов

В ближайшее время в Москву приедут представители Эквадора. Они обсудят пути решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию, сообщил МИД латиноамериканской страны.

— В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть эту ситуацию, на которую было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами, — сказано в сообщении.

Напомним, в начале месяца Россельхознадзор обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухой-горбаткой.

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Галия Гарифуллина