По итогам января средняя зарплата татарстанцев составила более 59 тысяч рублей

Татарстан стал лидером ПФО по уровню средней заработной платы. В период с ноября по январь оклад жителей республики превышал 59 тысяч рублей, сообщает «ГТРК Татарстан».

Отмечется, что наименее низкий уровень оплаты труда был зафиксирован в таких отраслях, как операции с недвижимостью и сфера услуг.

Для привлечения специалистов компании предоставляют расширенные социальные гарантии, компенсацию питания и транспортных расходов, а также дополнительное медицинское обслуживание. Также некоторые работодатели готовы предложить компенсацию аренды жилья или помочь сотрудникам участвовать в программе ипотечного кредитования, предлагая стимулирующие выплаты.



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Галия Гарифуллина