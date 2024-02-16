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По итогам января средняя зарплата татарстанцев составила более 59 тысяч рублей

04:21, 16.02.2024

Татарстан стал лидером ПФО по уровню средней заработной платы. В период с ноября по январь оклад жителей республики превышал 59 тысяч рублей, сообщает «ГТРК Татарстан».

Отмечется, что наименее низкий уровень оплаты труда был зафиксирован в таких отраслях, как операции с недвижимостью и сфера услуг.

Для привлечения специалистов компании предоставляют расширенные социальные гарантии, компенсацию питания и транспортных расходов, а также дополнительное медицинское обслуживание. Также некоторые работодатели готовы предложить компенсацию аренды жилья или помочь сотрудникам участвовать в программе ипотечного кредитования, предлагая стимулирующие выплаты.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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