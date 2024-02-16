В белгородском университете не заставляли студентов идти на занятия во время обстрела

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете не подтвердили «Газете.Ru» информацию о том, что после обстрела города у студентов продолжилось практическое занятие. Ранее об этом писали пользователи социальных сетей.

Как объяснила пресс-служба вуза, большинство студентов обучается в дистанционном формате.

— Кто это сказал, какие именно студенты, какая группа, какой преподаватель? У нас такого не было. Я такого не могу вам подтвердить. У нас проведен инструктаж со всеми преподавателями, со всеми студентами. В помещениях университета звучит сигнал, занятия однозначно прерываются, все проинструктированы. Я уже [студентам] написала в чате, они мне пишут, я говорю: «назовите мне фамилию этого преподавателя, кого из вас кто куда отправил?». Никто не говорит. Это голословное утверждение на данный момент, — заявили в университете.

Представители пресс-службы заверили, что если этот факт подтвердится, то преподавателю, который продолжил занятие, будут сделаны серьезные замечания.

Кроме того, в БелГУ рассказали, что в каждом корпусе университета оборудовано бомбоубежище, а окна в аудиториях, где ведутся занятия, оклеены пленкой. Уже «миллион раз» провели учения, все студенты и преподаватели знают, как добраться до бомбоубежища.

Напомним, днем 15 февраля гражданские объекты в Белгороде подверглись обстрелу ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет теракт в Белгороде на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН.

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Галия Гарифуллина