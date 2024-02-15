«Ак Барс» озвучил состав на ретроматч с «Металлургом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» определился с заявкой на матч с магнитогорским «Металлургом» на своем льду. В матче не сыграет Артур Лукоянов, которого заменит Кирилл Петров.

«Ак Барс» выйдет на лед в следующем составе:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Кирилл Петров — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;

Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Артем Галимов — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Кирилл Адамчук, — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;

Алексей Марченко, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Райли Барбер.

Обе команды выйдут на поединок в ретроформе. В этой форме казанский «Ак Барс» провел свой последний сезон во Дворце спорта. Именно на его льду «барсы» проведут ближайшие домашние матчи.



В прошлой игре «Ак Барс» разгромил на своем льду нижнекамский «Нефтехимик». Казанцы забросили в ворота соперника три безответные шайбы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов