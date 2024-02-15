В Госдуме высказались против повышения цен на такси в непогоду
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал неправильным повышение стоимости такси в плохую погоду. Такое мнение он высказал в беседе с RT.
По словам депутата, такси не должно становиться предметом роскоши.
— Агрегаторы должны вспомнить, что у нас существует антимонопольная служба, надзорные ведомства, и прекратить обдирать горожан, как липку, под любым предлогом. Снег — это не камни с неба, не лава, не экстраординарное погодное явление для Москвы и России. Должны же быть какие-то пределы ценам! Нам нужны лимиты ценовые, прозрачные правила, — цитирует Милонова RT.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым