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В Госдуме высказались против повышения цен на такси в непогоду

23:39, 15.02.2024

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал неправильным повышение стоимости такси в плохую погоду. Такое мнение он высказал в беседе с RT.

По словам депутата, такси не должно становиться предметом роскоши.

— Агрегаторы должны вспомнить, что у нас существует антимонопольная служба, надзорные ведомства, и прекратить обдирать горожан, как липку, под любым предлогом. Снег — это не камни с неба, не лава, не экстраординарное погодное явление для Москвы и России. Должны же быть какие-то пределы ценам! Нам нужны лимиты ценовые, прозрачные правила, — цитирует Милонова RT.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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