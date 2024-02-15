В Госсовете подняли вопрос достройки корпуса КФУ в Набережных Челнах
Проблему завершения строительства заброшенного корпуса Казанского федерального университета в Набережных Челнах поднял на заседании парламента депутат Госсовета Руслан Нигматулин. Депутатский вопрос был адресован проректору КФУ Дмитрию Таюрскому, который представлял отчет о исполнении программ развития вуза.
— Непосредственно в Электротехническом округе, который я представляю, расположены учебные корпуса, общежития вуза и два недостроенных здания. Особенно жителей беспокоит долгострой в 11-м комплексе, — заявил Руслан Нигматулин. — Это должен был быть учебно-лабораторный корпус. Летом прошла экспертиза здания. Его можно достроить. Какова сегодня ситуация с объектом?
Проректор КФУ Дмитрий Таюрский пообещал, что руководство университета будет добиваться выделения федерального финансирования на эти цели.
— Как раз сегодня наш ректор находится в Москве на защите проекта Передовой инженерной школы, в рамках которого предполагается завершение этого здания, — ответил Дмитрий Таюрский. — У нас есть утвержденные проекты. Нам нужно утвердить финансирование и все будет сделано, — доложил он.
Долгострой в Набережных Челнах находится в законсервированном виде почти 20 лет. Земельный участок под ним — в федеральной собственности. В начале 2000-х здесь собирались построить корпус для Набережночелнинского филиала, но из-за отсутствия финансирования строительство остановилось на этапе фундамента. Жители 11 комплекса обратились к депутату с просьбой принять меры. Опасения вызывает запущенная территория, где собираются дети и бездомные, проникая через щели в заборе.
Затем Дмитрию Таюрскому пришлось отвечать на другой вопрос депутата Ильдара Шамилова из Набережных Челнов. Он спросил, когда будут построено общежитие в Набережных Челнах:
— По общежитию программа полностью утверждена. Идут все работы. Мы очень надеемся, что в этом году запустим это общежитие к юбилею университета, — сообщил проректор КФУ.
Открытым, по словам проректора вуза, остается проект создания факультета автоматизации в челнинском филиале:
— Сложность в том, что есть параллельно Набережночелнинский институт и Передовая инженерная школа. Это не одно и то же. Часть работ по факультету ведется в рамках ПИШ. То, что раньше было зачатком факультета автоматизации — это не совсем то, что предполагается в Передовой инженерной школе. Этот вопрос мы еще проработаем дальше.
Напомним, на итоговой коллегии Минпромторга РТ в Казани было заявлено о нарастающем дефиците кадров в республике. Для достижения ВРП региона в 5 трлн рублей потребуется привлечение 500 тысяч работников. КАМАЗ оценивает текущий дефицит рабочей силы в 4 тысячи человек. А глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев предложил покрыть дефицит в 200 тысяч человек за счет перевода студентов вузов и средних специальных учреждений на вечернюю форму обучения. Власти республики рассматривают строительство общежитий для молодежи из других регионов как один из вариантов решений проблемы.
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