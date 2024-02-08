Акции «Яндекса» выросли после новости о разделении бизнеса компании в России

Эксперт по фондовому рынку Виталий Манжос рассказал «Газете.Ru», что в понедельник акции «Яндекса» просели на 9,26% в момент открытия торгов, но уже в среду эксперт наблюдал агрессивную скупку и сопоставимый прирост цены на 6,96%.



По словам Манжоса, сделку сложно оценить, поскольку ее параметры пока неизвестны. Кроме того, не исключены юридические трудности при реализации. Ключевым вопросом является то, выиграют ли от реорганизации «Яндекса» миноритарные инвесторы.



Также эксперт прогнозирует, что цена акций «Яндекса» на горизонте года составит 4400 рублей. А значит, их стоимость вырастет на 32% от текущего уровня.



Что касается влияния сделки на валютный рынок, то оно несущественно, утверждает Манжос. Курс рубля не демонстрирует движений, сопоставимых с изменением биржевого курса акций «Яндекса».

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Нафиса Миннехузина