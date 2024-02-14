Зампред правительства Марий Эл Дмитрий Троицкий побывал в ОЭЗ «Алабуга»
Делегация Марий Эл во главе с зампредправительства Дмитрием Троицким посетили ОЭЗ «Алабуга» и КИП «Мастер» с целью создания особой экономической зоны на территории своей республики. Это первая поездка представителей соседней республики, организованная в рамках межведомственной рабочей группы Татарстана и Марий Эл.
«В ходе визита участники делегации ознакомились с особенностями функционирования особых зон и их основными резидентами. Изучили организацию их деятельности, ознакомились с опытом привлечения резидентов и побывали на их производствах, посмотрели, какие объекты инфраструктуры необходимы для функционирования парка», — говорится в сообщении отдела информационной работы администрации главы Марий Эл.
Правительство Марий Эл намерено создать ОЭЗ промышленно-производственного типа. Она предназначена для производства и переработки товаров. Ее площадь не может превышать 40 кв. км. В данных ОЭЗ не допускается размещение жилых объектов.
«Правительство Марий Эл ведет активную работу по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — отмечается в сообщении.
Промышленность является базовой отраслью республики, ее доля в ВРП составляет 30%. «В Марий Эл выпускается более 1 тысячи видов промышленной продукции. Республика является лидером по производству торгово-холодильного оборудования, электроустановочных изделий, металлических дверей в стране. Активно развиваются предприятия оборонно-промышленного комплекса и радиоэлектроники, их доля в ВРП составляет 20%», — приводится в сообщении.
По окончании поездки заместитель председателя правительства Марий Эл Дмитрий Троицкий отметил, что благодаря рабочему визиту делегации удалось получить практические знания для развития инвестиционного потенциала республики.
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