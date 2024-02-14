Арабский мир укрепляет свои позиции на мировой арене

Экономические успехи арабских стран и их более сбалансированные отношения с мировыми лидерами могут привести к усилению влияния арабского мира на формирование будущего Ближнего Востока и международной системы.

Хотя Израиль, Иран и Турция усилили свое влияние в регионе, арабские страны также имеют значительный потенциал для воздействия на будущее региона и международной системы, особенно в свете их возросшей экономической мощи.

Идеологические разногласия, существовавшие в арабском мире во времена холодной войны, исчезли. Зависимость арабских стран от США уменьшилась, в то время как сотрудничество с такими странами, как Китай, Россия и ЕС, активно развивается. Арабские страны играют все более важную роль в международной экономике, благодаря высокому уровню экспорта нефти и газа, а также развитию контейнерных и авиагрузовых перевозок.

Прямые иностранные инвестиции в арабские экономики в 2022 году удвоились по сравнению с 2019 годом, а участие арабских стран в индексах развивающихся рынков выросло до 7% и, как ожидается, увеличится еще на 3% в ближайшие несколько лет.

Возрастающую значимость арабских стран также подтверждает участие некоторых из них в экономических объединениях, оказывающих значительное влияние на мировую экономику. Саудовская Аравия является членом G20, а Египет и ОАЭ с января 2024 года стали членами БРИКС.

В середине февраля президент Ирана посетит Казань и примет участие в мероприятиях БРИКС. Рустам Минниханов встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Встреча состоялась в резиденции в Тегеране. Ибрагим Раиси отметил высокой интерес Ирана в развитии сотрудничества с регионами России.

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Разил Самигуллин