Медработники в малых городах и селах получат больше: окладную часть зарплаты им поднимут до 50%

С 1 апреля 2023 года регионы должны увеличить до 50% окладную часть заработной платы медицинских работников первичного звена. Об этом сообщил президент России на Форуме будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня — опережая время».

Начиная с 2024 года существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах.

По словам Владимира Путина, врачи в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, получат дополнительно к базовой заработной плате 29 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 13 тыс. рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек: врачи — 50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал — 30 тыс. рублей.

Путин поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный труд. Он отметил, что искусственный интеллект и роботы никогда не заменят чуткость и участие человека в судьбе пациента.

Ранее, 14 февраля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе осмотра с президентом России Владимиром Путиным выставки передовых медицинских технологий на полях Форума будущих технологий заявил, что Минздрав России сформировал 45 млн цифровых профилей пациентов.

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Разил Самигуллин