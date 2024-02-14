Минздрав России сформировал 45 млн цифровых профилей пациентов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе осмотра с президентом России Владимиром Путиным выставки передовых медицинских технологий на полях Форума будущих технологий заявил, что Минздрав России сформировал 45 млн цифровых профилей пациентов.

— Фактически внедрение всех остальных инноваций проходит вокруг цифровой модели пациента, куда есть возможность по цифровому профилю пациента сформировать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики. Мы сегодня уже внедрили 45 млн цифровых профилей. С прошлого года началось внедрение во всех регионах программ с искусственным интеллектом, всего 26 в стране зарегистрировано, 19 из них российские, — сказал Михаил Мурашко.

По словам министра, ключевым является формирование электронной медицинской карты. Поскольку она включает в себя все данные, повторные исследования, в том числе данные получают с медицинского оборудования. Сегодня в каждом регионе уже электронная медицинская карта, архив изображений.

В начале февраля отмечалось, что в России планируют ужесточить оборот медицинского спирта. В стране продолжат развивать комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта.

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Разил Самигуллин