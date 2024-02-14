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Сергей Лавров: Россия готова к дипломатическому решению конфликта на Украине с учетом своих интересов

12:24, 14.02.2024

Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

— Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации, — заявил он.

Но с учетом текущей позиции Запада вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, добавил министр.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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