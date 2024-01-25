Госдума приняла закон, запрещающий увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

В Госдуме приняли закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. Изменения внесли в статью 261 Трудового кодекса России.

Согласно действующему законодательству, уволить нельзя одинокого родителя с детьми до 14 лет или других лиц, воспитывающих несовершеннолетних такого возраста без матерей.

Законопроект был внесен сенаторами и депутатами фракции ЛДПР в августе 2023 года.



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Галия Гарифуллина