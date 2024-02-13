Определились все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ

Минское «Динамо» стало последним участником плей-офф в Западной конференции КХЛ. Это произошло после победы белорусского клуба над командой «Витязь».

До этого в первый раунд также вошли СКА из Санкт-Петербурга, ярославский «Локомотив», московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

Сегодня «Ак Барс» стал четвертым участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. До этого путевку себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

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