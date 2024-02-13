Михаил Мишустин высказался о беспилотных грузовиках КАМАЗа

Беспилотные грузовики КАМАЗа, едущие по скоростной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, вывели логистику между двумя городами на новый уровень. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Значительный прогресс достигнут в части беспилотных транспортных систем. Сейчас идет их активное тестирование при перевозке грузов как по автомобильным дорогам, так и морем, — сказал он на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития

Напомним, 3 июля еще три беспилотных грузовика КАМАЗа были запущены по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, сейчас на маршруте шесть таких автомобилей. Пять из них выполняют коммерческие перевозки, а еще один отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества работы.

Беспилотные КАМАЗы впервые запустили по М-11 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Всего по трассе планируют дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок.



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