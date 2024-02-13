«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата Фонбет КХЛ.

В составе барсов заброшенными шайбами отличись: Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.

Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил все броски по своим воротам и сыграл восьмой матч «на 0» в этом сезоне.

Казанцы после игры остались на 4-м месте Восточной конференции КХЛ с 76 очками и обеспечили себе досрочный выход в плей-офф, где продолжат борьбу за главный трофей сезона — Кубок Гагарина.

«Нефтехимик» сохранил за собой девятую строчку. У команды все еще есть шансы выйти в плей-офф, если она заработает нужные очки в оставшихся матчах.

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Исаков Олег