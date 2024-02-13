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Цена нефти марки Brent поднялась выше $83 за баррель

20:53, 13.02.2024
Цена нефти марки Brent поднялась выше $83 за баррель
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $83. Это произошло впервые с 30 января.

По данным торгов лондонской биржи ICE Futures, стоимость нефти составляет $83,22.

Сегодня стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:12 мск составила $82,08 за баррель. Это на 0,1% выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

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Айрат Назипов
ПромышленностьНефть
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