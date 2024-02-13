Цена нефти марки Brent поднялась выше $83 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $83. Это произошло впервые с 30 января.
По данным торгов лондонской биржи ICE Futures, стоимость нефти составляет $83,22.
Сегодня стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:12 мск составила $82,08 за баррель. Это на 0,1% выше, чем на закрытии предыдущей сессии.
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