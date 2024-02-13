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Премьер-министр Эстонии отреагировала на ее объявление в розыск в России

20:00, 13.02.2024

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала свое появление в базе розыска Министерства внутренних дел России «фиктивным». Ее слова передает ERR.

По мнению Каллас, Россия якобы пытается заставить Эстонию замолчать. Она заявила, что продолжит поддерживать Украину.

Сегодня МВД России объявило в розыск эстонских премьер-министра Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, а также латвийских министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе по уголовной статье.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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