Премьер-министр Эстонии отреагировала на ее объявление в розыск в России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала свое появление в базе розыска Министерства внутренних дел России «фиктивным». Ее слова передает ERR.
По мнению Каллас, Россия якобы пытается заставить Эстонию замолчать. Она заявила, что продолжит поддерживать Украину.
Сегодня МВД России объявило в розыск эстонских премьер-министра Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, а также латвийских министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе по уголовной статье.
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