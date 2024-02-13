МВД России объявило в розыск чиновников из Прибалтики за «враждебные действия к исторической памяти»

МВД России объявило в розыск эстонских премьер-министра Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, а также латвийских министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере, главу Минфина Арвилса Ашераденса и министра земледелия Армандса Краузе по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

Причиной стали их враждебные действия к российской исторической памяти, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране, — приводит его слова «РИА Новости».

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Галия Гарифуллина