Акции «Диасофта» выросли на 40% за первый час торгов на бирже

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Акции разработчика программного обеспечения для банков ПАО «Диасофт» выросли на 40% в ходе торгов на бирже. Компания провела первичное размещение по цене 4,5 тысячи за бумагу. По состоянию на вечер 13 февраля они стоят 6,3 тысячи.

В приложении одного из брокеров акцию за такую сумму были готовы купить свыше 400 тысяч человек, убедился корреспондент «Реального времени». При этом в «стакане» заявок на продажу нет.

Биржевой «стакан» — это таблица лимитных заявок, размещенных участниками торгов на биржевой площадке. В ней указывается спрос и предложение на ценную бумагу в актуальное время.

В рамках IPO размещается 800 тысяч акций, или 8% от уставного капитала до допэмиссии. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.

Неделю назад совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов