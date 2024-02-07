В «Диасофт» назвали возможные дивиденды за II полугодие 2023 года
Совет директоров разработчика программного обеспечения для банков ПАО «Диасофт» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию.
Суммарно на выплату дивидендов может быть направлено 794 млн рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначена на 21 марта 2024 года.
Годовое собрание акционеров назначено на 10 марта 2024 года.
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