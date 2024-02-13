«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на татарстанское дерби
Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» озвучили составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в столице Татарстана в 19.30.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;
- Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Артем Галимов — Илья Сафонов — Александр Радулов (к);
- Кирилл Адамчук, — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
- Алексей Марченко, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Райли Барбер.
Состав «Нефтехимика»:
- вратари: Артем Загидуллин (Филипп Долганов);
- Лукаш Клок —Никита Хлыстов, Жан-Себастьен Ди — Кирилл Ураков— Булат Шафигуллин;
- Илья Пастухов — Артем Сериков, Андрей Белозеров (а) — Александр Дергачев (к) — Никита Сетдиков;
- Иван Ковалев — Евгений Кашников, Герман Точилкин — Евгений Митякин (а) — Григорий Селезнев;
- Михаил Сидоров, Владимир Брюквин — Дмитрий Жукенов — Егор Корбит.
«Ак Барс» занимает четвертое место на «Востоке». «Нефтехимик» идет девятым.
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