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«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на татарстанское дерби

18:53, 13.02.2024
«Ак Барс» и «Нефтехимик» объявили составы на татарстанское дерби
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» озвучили составы команд на матч регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в столице Татарстана в 19.30.

Состав «Ак Барса»:

  • Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
  • Дмитрий Юдин — Митчелл Миллер, Артем Лукоянов (а) — Дмитрий Кателевский — Никита Дыняк;
  • Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Артем Галимов — Илья Сафонов — Александр Радулов (к);
  • Кирилл Адамчук, — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Семен Кошелев;
  • Алексей Марченко, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Райли Барбер.

Состав «Нефтехимика»:

  • вратари: Артем Загидуллин (Филипп Долганов);
  • Лукаш Клок —Никита Хлыстов, Жан-Себастьен Ди — Кирилл Ураков— Булат Шафигуллин;
  • Илья Пастухов — Артем Сериков, Андрей Белозеров (а) — Александр Дергачев (к) — Никита Сетдиков;
  • Иван Ковалев — Евгений Кашников, Герман Точилкин — Евгений Митякин (а) — Григорий Селезнев;
  • Михаил Сидоров, Владимир Брюквин — Дмитрий Жукенов — Егор Корбит.

«Ак Барс» занимает четвертое место на «Востоке». «Нефтехимик» идет девятым.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан
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