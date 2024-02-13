Временно нет воды в части домов поселка Троицкая Нокса
В поселке Троицкая Нокса временно прекращено водоснабжение в части домов. Ограничения коснулись улиц 3-й Ноксинской и Поперечно-Ноксинской, сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Причиной прекращения водоснабжения стала авария, которая произошла на участке водопроводной сети 1972 года постройки по ул.3-й Ноксинской.
Уточняется, что МУП «Водоканал» уже ликвидирует ее последствия. Ремонтом занимаются три бригады аварийной службы, привлечены девять единиц техники.
Автоцистерны с водой будут привозить при поступлении заявок. Оставить их можно по номеру +7(843)231-62-60.
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