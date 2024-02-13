За 12 февраля в Казани было зафиксировано 316 сообщений о ДТП

По данным ГИБДД Казани, за 12 февраля 2024 года в Казани зафиксировано 316 сообщений о ДТП. Два из них — с пострадавшими: столкновения из-за нарушения правил перестроения и несоблюдения очередности проезда.

За тот же день задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и троих водителей, у которых не было права управления транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции доставили двух граждан по подозрению в совершении преступлений.

Напомним 12 февраля на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской произошло ДТП. По предварительным данным, его виновником стал двадцатилетний водитель автомобиля «Гранта» с двухлетним стажем вождения. В аварии пострадали две девочки из «Гранты»: шестилетняя девочка получила ушиб лба, четырехлетнюю девочку с подозрением на сотрясение головного мозга увезли на обследование в ДРКБ.