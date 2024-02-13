Эдуард Вафин: «Поддержка семей всегда была приоритетным направлением в социальной политике страны»

На брифинге «О реализации на территории Республики Татарстан национального проекта «Демография» и планах по проведению года семьи» обсудили итоги программы «Материнский капитал» за весь период ее существования.

— Поддержка семей с детьми всегда была приоритетным направлением в социальной политике страны, — об этом заявил управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования Татарстана Эдуард Вафин.

С момента реализации программы сертификаты на материнский капитал получили 408,6 тысячи семей Татарстана, а без обращения в органы СФР сертификаты получили более 100 тысяч семей.

За период с 2008 по 2023 год материнским капиталом распорядились 365 тысяч семей Татарстана, а за 2023 год — 34,3 тысячи семей.

Более 305 тысяч семей пользуются средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий, что составляет 83,6% от всех семей, 42 тысячи семей отправили деньги на образование детей, а 17,6 тысячи родителей отправили маткапитал на получение ежемесячной денежной выплаты. Остальные же направили средства, выделенные программой, на формирование накопительной пенсии и социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество.

Также в своем докладе Эдуард Вафин напомнил о том, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован и составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго. Также с 2024 года материнский капитал могут получать только семьи, имеющие российское гражданство, но жители новых регионов получают материнский капитал независимо от него.



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Нафиса Миннехузина