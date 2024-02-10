Минкульт Татарстана поддержит создание 10 фильмов на 8 млн рублей
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации Татарстана. Победители получат субсидии на производство фильмов. Представлено 10 тем для кинопроектов:
- Фильм, посвященный межпоколенческим отношениям в семье и преемственности семейных ценностей в Татарстане, к Году семьи в России в 2024 году — документальный короткометражный, 500 тысяч рублей.
- Фильм о детских и молодежных театральных студиях в Татарстане — документальный короткометражный, 500 тысяч рублей.
- Серия социальных роликов о правилах дорожного движения, охране окружающей среды, профилактике правонарушений и терроризма — документальный короткометражный цикл, 500 тысяч рублей за ролик.
- Фильм к 100-летию кинематографа в Татарстане — документальный, 500 тысяч рублей.
- Полнометражный игровой фильм о Каюме Насыри к 200-летнему юбилею ученого, литератора и просветителя — 2 миллиона рублей.
- Документальный полнометражный фильм о защитниках Отечества — 1 миллион рублей.
- Документальный полнометражный фильм о Пушкине в Казани к 225-летию поэта — 1 миллион рублей.
- Экранизация национальных эпосов в виде анимационного фильма — 1 миллион рублей.
- Короткометражный документальный фильм о нематериальном культурном наследии Татарстана — 500 тысяч рублей.
- Короткометражное документальное кино о письменном наследии народов Татарстана — 500 тысяч рублей.
Заявки на конкурс принимаются с 1 по 5 марта 2024 года. Питчинг проектов пройдет 12 марта в рамках мероприятий к 100-летию со дня образования «Татаркино».
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