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Минкульт Татарстана поддержит создание 10 фильмов на 8 млн рублей

05:23, 10.02.2024

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации Татарстана. Победители получат субсидии на производство фильмов. Представлено 10 тем для кинопроектов:

  1. Фильм, посвященный межпоколенческим отношениям в семье и преемственности семейных ценностей в Татарстане, к Году семьи в России в 2024 году — документальный короткометражный, 500 тысяч рублей.
  2. Фильм о детских и молодежных театральных студиях в Татарстане — документальный короткометражный, 500 тысяч рублей.
  3. Серия социальных роликов о правилах дорожного движения, охране окружающей среды, профилактике правонарушений и терроризма — документальный короткометражный цикл, 500 тысяч рублей за ролик.
  4. Фильм к 100-летию кинематографа в Татарстане — документальный, 500 тысяч рублей.
  5. Полнометражный игровой фильм о Каюме Насыри к 200-летнему юбилею ученого, литератора и просветителя — 2 миллиона рублей.
  6. Документальный полнометражный фильм о защитниках Отечества — 1 миллион рублей.
  7. Документальный полнометражный фильм о Пушкине в Казани к 225-летию поэта — 1 миллион рублей.
  8. Экранизация национальных эпосов в виде анимационного фильма — 1 миллион рублей.
  9. Короткометражный документальный фильм о нематериальном культурном наследии Татарстана — 500 тысяч рублей.
  10. Короткометражное документальное кино о письменном наследии народов Татарстана — 500 тысяч рублей.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 5 марта 2024 года. Питчинг проектов пройдет 12 марта в рамках мероприятий к 100-летию со дня образования «Татаркино».

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
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