«Ак Барс» проведет игру совместно с детским телеканалом «ШАЯН ТВ»
13 февраля «Ак Барс» совместно с первым детским телеканалом Татарстана «ШАЯН ТВ» проведет матч с «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:30 и будет посвящена юным зрителям.
Впервые матч КХЛ будет показан на детском телеканале «ШАЯН ТВ» в прямом эфире.
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