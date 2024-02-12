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«Ак Барс» проведет игру совместно с детским телеканалом «ШАЯН ТВ»

23:37, 12.02.2024

13 февраля «Ак Барс» совместно с первым детским телеканалом Татарстана «ШАЯН ТВ» проведет матч с «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:30 и будет посвящена юным зрителям.

Впервые матч КХЛ будет показан на детском телеканале «ШАЯН ТВ» в прямом эфире.

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СпортХоккейОбщество Татарстан
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