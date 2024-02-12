В МИД Германии высказались о создании единого оборонительного союза ЕС

В рамках Европейского Союза должна быть создана единая оборонительная структура, которая не будет противоречить существованию НАТО, заявила министр иностранных дел Германии на встрече со своими французскими коллегами.

— Мы должны двигаться в направлении создания европейского союза обороны и безопасности, — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Веймарского треугольника.

По словам Бербок, это поможет унифицировать различные системы вооружения и запустить большее количество совместных проектов и закупок оружия.

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