Альберта Каримова наградили медалью «100 лет образования Республики Татарстан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замминистра промышленности и торговли России Альберта Каримова наградили медалью «100 лет образования Республики Татарстан». Почетной награды он удостоился от раиса Татарстана Рустама Минниханова на коллегии республиканского Минпромторга.

Медаль учредили в 2019 году. Ее создание приурочили к празднованию 100-летия образования Татарской АССР. Первым получателем награды стал первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Альберт Каримов занимал должность министра промышленности и торговли Татарстана с 2015 года. Спустя семь лет он занял пост заместителя министра промышленности и торговли России.

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Луиза Игнатьева