Министр экологии и природных ресурсов Татарстана предупредил о фейковой рассылке от его имени

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал о мошенниках, которые рассылают фейки от его имени. Об этом глава министерства написал в своих соцсетях.

— Друзья, от моего имени сегодня в «Телеграм» мошенники рассылают сообщения. Пожалуйста, будьте внимательны, не отвечайте и не вступайте в диалог. Это фейковый аккаунт, распознать его легко — мои имя и фамилия в лжеаккаунте написаны на английском языке, — предупредил Шадриков.

В середине января появилась информация о взломе телефона министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. Однако затем в министерстве «Реальному времени» рассказали, что злоумышленники лишь создали его фейковую страницу. Аналогичная ситуация произошла и с министром промышленности и торговли региона Олегом Коробченко.

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Айрат Назипов