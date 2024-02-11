У границы с Украиной в Молдавии обнаружили обломки беспилотника
Около границы с Украиной на юге Молдавии были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции страны.
— В районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты БПЛА типа Shahed, — говорится в сообщении.
Опасности для гражданского населения они не представляют. Согласно предварительной версии, обнаруженный объект может быть одним из беспилотников, сбитых украинской системой ПВО.
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