У границы с Украиной в Молдавии обнаружили обломки беспилотника

Около границы с Украиной на юге Молдавии были найдены обломки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции страны.

— В районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты БПЛА типа Shahed, — говорится в сообщении.

Опасности для гражданского населения они не представляют. Согласно предварительной версии, обнаруженный объект может быть одним из беспилотников, сбитых украинской системой ПВО.

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Галия Гарифуллина