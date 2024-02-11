Замминистра экономики: «Углеродный налог» поможет сохранить деньги на декарбонизацию

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что налоги на углеродный выброс, которые применяют в других странах, могут повлиять и на Россию. Чтобы не отдавать деньги в виде повышенных тарифов другим государствам, странам нужно вводить собственное углеродное регулирование.

У России есть торговые связи с ЕС, но они сведены к минимуму. Когда аналоги европейского механизма пограничной корректировки углеродных выбросов CBAM появятся в Китае, Индии и странах ЕАЭС, разницы уже не будет.



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