В МИД РФ сообщили о росте интереса иностранцев посетить Россию

Москва по запросам виз фиксирует тенденцию к росту заинтересованности иностранцев посетить Россию. Об этом сообщили ТАСС ссылаясь на главу консульского департамента МИД страны.

По словам Алексея Климова, в 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тыс. традиционных бумажных виз, что существенно больше, чем в 2022 году — 510 тыс. виз.

Кроме того, Алексей Климов рассказал,что за первые пять месяцев после запуска в августе 2023 года проекта единой электронной визы были оформлены 170 тыс. электронных документов.



Глава консульского департамента подчеркнул, что Россия готова и впредь «держать двери открытыми» для всех иностранных граждан, дружелюбно расположенных к РФ

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