МИД России: в Москве не исключают, что скифское золото может быть утрачено
Россия не исключает, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
— Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены, — сказал Артем Студенников.
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