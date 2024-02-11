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МИД России: в Москве не исключают, что скифское золото может быть утрачено

11:30, 11.02.2024 1

Россия не исключает, что скифское золото, переданное Киеву, в итоге может быть утрачено, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

— Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены, — сказал Артем Студенников.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:38
    Всему своё время! А по сему: Приложить усилия для выявления руководителей и исполнителей, лично участвующих в преступной операции. И не забывать!
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