МИД России рассказал о подготовке ответа на санкции от ЕС
Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против драгоценных камней из России, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
— Отказ от поставок российских камней неизбежно приведет к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие, далекие от Брюсселя страны, — сказал Студенников.
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